Herrera aportó testigos y pruebas de que la familia había visitado tres concesionarios de automóviles en las horas previas a la detención. La justicia admite que la droga no apareció en un camión de los Mamaní sino en los de Edson Siles Arias–investigado por venta de drogas en la villa 1-11-14 que tenía su teléfono intervenido por la justicia-. "Los Mamaní lo vieron dos veces en su vida a Siles, de hecho en las escuchas queda claro que no sabían cómo llegar al lugar del encuentro, no era habitual", asegura Herrera. Siles había sido investigado, dos años atrás, por la justicia por una causa de violencia de género. En medio de una acalorada discusión con su esposa, un vecino de Berazategui llamó a la policía ante los gritos de la mujer. En el domicilio de Siles encontraron 40 kilos de cocaína. La verdulería de su madre habría sido el lugar de venta de la droga. La cocaína se comercializaba en el país. Se la identificaba por el símbolo inscripto en sus paquetes: un delfín. Los investigadores creen que la marca remite al cartel desde el que los transportistas y vendedores la adquirían, posiblemente, desde Bolivia. "¿Por qué viajó al Mercado Central?" le preguntó Infobae a Modesto Mamaní detenido por narcotráfico: "Vine aquí para comprar mercadería para vender en mis supermercados". En su entorno explican que los alimentos se adquirían en "negro". "A Siles lo vi dos veces en mi vida", concluye.