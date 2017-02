"Estamos en un año de emergencia social y se recortan las jubilaciones, se recortan programas de empleo", agregó Menéndez, quien además destacó que el Ejecutivo "no comprende que el sector trabajador no lo integran solo los formales. El 40% del sector trabajador es informal. Pareciera que esa porción no depende de las políticas de Trabajo. Hay una mirada de ajustar sobre trabajadores que están dejando a la intemperie".