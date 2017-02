Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual diputado del Mercosur por el Frente para la Victoria, aseguró este martes que cuando el gobierno kirchnerista designó a César Milani como Jefe del Ejército, éste "no era un desconocido" ya que tuvo varios ascensos "con pliegos aprobados por el Congreso" y remarcó que cuando lo promovieron "no tenía ninguna denuncia".