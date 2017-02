"Si Esteban Bullrich insiste en no convocar a paritarias, no descartamos votar un paro para el 6 de marzo, no iniciar las clases, y convocar a medidas de fuerza para el 7 y 8 en adhesión a la movilización de la CGT y el paro activo de mujeres", sostuvieron las fuentes del principal gremio docente del país, cuya jefa es Sonia Alesso.