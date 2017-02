Es una cuestión que debe resolver el Estado y, por ende, todo su gobierno, sea ejecutivo, legislativo y judicial, y no una rama cualquiera. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que por lo general representa al Estado no puede usar un argumento de esta naturaleza: mi Corte no me hace caso, es independiente. Sí, se le responderá, de los otros poderes del Estado, pero no del Estado mismo y, guste o no, es parte del Estado, de modo que si no asume su rol, usted Estado será culpable. (Es claro que los Poderes del Estado pueden no ser independientes de Clarín, pero ese es otro problema).