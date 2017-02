El juez dictó también los sobreseimientos de José Luis Corrado, ex tesorero de la Municipalidad de la ciudad de San Pedro; Norma Aguirre y Carina Argañaraz, ex funcionarias de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y Marta Gutiérrez, ex contadora del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj).