"El gobierno anterior no nos dejaba ni tomar deuda en el exterior para infraestructura. En cambio, este gobierno no nos pone el palo en la rueda y tenemos la posibilidad de tomar crédito para hacer obras", planteó el gobernador. "Este año vamos a lograr que el 80% de los habitantes de Córdoba tengan cloacas porque este Gobierno no nos discrimina, sino que nos ayuda", añadió.