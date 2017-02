Sin embargo, hace un par de sábados, leyendo la columna de Jorge Lanata en Clarín, me enteré –y no tengo por qué dudar: avalan a Lanata la verificación absoluta del 99 por ciento de sus investigaciones y sus denuncias, hoy con presos, procesados y pendientes de condena– de que más de veinte funcionarios (altos, medianos y bajos) tienen empleada… ¡a buena parte de su parentela!

No dice cuántos.

No sé cuántos.

Pero si es cierto, no voté ni votamos eso.