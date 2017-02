La defensa de Héctor Timerman presentó un recurso extraordinario ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que a fines de diciembre había resuelto la reapertura de la denuncia que había realizado el ex fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, el ex canciller, y otros funcionarios de esa administración por encubrimiento del atentado a la AMIA.