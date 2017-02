El personal del Servicio Penitenciario asegura que el empresario K se encuentra demacrado físicamente. Eso no impidió que el sábado aguardase la visita de Norma Calismonte, su ex mujer, y a sus tres hijos menores –Leandro, Melina y Luciana- que pasarían a saludarlo por su cumpleaños 61, el primero desde que está detenido. "Está deprimido –explicó a Infobae en su círculo íntimo- y comenzó a darse cuenta que sus antiguos amigos y socios en los negocios, no moverán un pelo por él". La advertencia de Leonardo Fariña, semanas después de su detención, comienza a ser comprendida por el detenido.