Algunos imaginan que al pronunciar el conjuro "populismo" se liberan para siempre de la historia. Con esa palabra muestran que no piensan o lo hacen poco, que prefieren las etiquetas a las ideas. Hay señores que la usan para Perón, el Santo Padre y hasta Trump. Uno siempre se queda con la duda de qué serán ellos, los que están del otro lado del "populismo". Liberales, eso son. Señores que imaginan al mercado por encima del hombre. Desde ya que nada tiene Perón que lo asemeje a Trump, pero ciertos supuestos pensadores son como los chicos, aprenden a pronunciar alguna palabra que define un mundo y se quedan detenidos en ella. "Nene malo", eso quiere decir populismo. Dicen que no les gusta, que a ellos les gusta más el mercado, el consumo. Viven la vida como una góndola y si no consumen no saben para qué viven. No estoy defendiendo al populismo, estoy expresando que detrás de ese muro no están los dueños de la verdad y el pensamiento justo. Que, como siempre, por intentar definir un supuesto espacio del mal uno no queda ubicado del lado de la virtud.