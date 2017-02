Que la fiscal no lo haya incluido no fue por olvido. Es que no tiene facultades para realizar especulaciones financieras. Habla sí, de un cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación, pero Boquín no está en condiciones jurídicas ni técnicas de hacer un análisis de ese disparate, al punto, que no lo explicita, solo aparece en el comunicado de prensa.