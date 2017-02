—Es un desafío grande para un Gobierno que está iniciando su primer periodo de gestión, la elección de medio término es un primer test electoral frente a la ciudadanía de confirmación, de confianza. No hay que ser dramático, no creo que tenga que ocurrir nada en particular si no le va bien en las elecciones, pero sin dudas cualquier Gobierno quiere salir fortalecido de un proceso electoral. No creo a esta altura ni que el Gobierno vaya a salir demasiado ganancioso ni perdidoso. Por las características probablemente sea un empate: habrá lugares donde hará una buena elección y otros no y otros distritos donde no se va a saber bien quién ganó. Tal vez lo que tenga más significación sea el resultado en la provincia de Buenos Aires.