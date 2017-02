Sobre su relación con los intendentes peronistas de la Provincia, Vidal ironizó haciendo alusión al apodo que surgió durante la campaña de 2015: "Ya no me llaman Heidi". Luego, resaltó que "hubo una renovación importante de intendentes en esta (última) elección, también en el Frente para la Victoria, y ya no quedan tantos barones del Conurbano".