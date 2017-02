— En casi todos los países hasta fines del siglo pasado, y en Argentina hasta hace muy poco, la comunicación pública del Estado era propaganda política del partido de gobierno. La idea hoy es otra. No hay propaganda política del partido de gobierno, el Estado está para comunicar sobre cuestiones de emergencia pública, de seguridad, información sobre cómo acceder a derechos. Todo mecanismo que el Estado le quiere proveer al ciudadano que no se pueda comunicar eficientemente, es como si no existiera. Si el jubilado no sabe cómo acceder a su reparación histórica, por ejemplo, la reparación histórica no está. En ese sentido, la comunicación pública del Estado es un servicio público, es la forma de que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos.