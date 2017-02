"Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado falta de mérito. Es decir, que me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", sostuvo el ex jefe de la AFI. "De esto son responsables Macri, (el ministro de Justicia, Germán) Garavano y (el jefe de la AFI, Gustavo) Arribas, ellos están atrás de esta maniobra, no puede ser de otra manera", concluyó días atrás.