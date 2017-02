"Si dijera que el tema no me inquieta sería irresponsable porque tengo mucho respeto por la Justicia", admitió la canciller, que de inmediato aclaró que lo que más la preocupa "es un tema de fondo: que en una candidatura a la ONU, presentada por el Presidente y avalada por la mayoría de los bloques parlamentarios, se discuta si es algo personal o de Estado, es una confusión profunda de las prioridades de la Argentina. Me inquieta cómo se percibe la Argentina a sí misma y en el mundo".