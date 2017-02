Junto con la ex Presidente, Kicillof y Vanoli, el fiscal también pidió el envío a juicio oral de los ex vicepresidentes del BCRA Miguel Pesce y Sebastián Aguilera, los ex directores de la entidad Juan Miguel Cuattromo, Alejandro Formento, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Bárbara Domatto Conti y Flavia Marrodan y los ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores Cristián Girard, David Jacoby y Guillermo Paván. Además del actual director del BCRA Pedro Biscay.