— Esta sería, entonces, la característica del populismo anglosajón. O sea, el regreso a ese pasado donde el individuo solo se dejaba poner límites por las leyes, abandonando la evolución que tuvo la democracia norteamericana hacia mayor tolerancia e inclusión de culturas diversas

— En cierto sentido, sí, y de ahí también la pulsión de Trump a cerrar a los Estados Unidos en sí mismo, a alejarse del mundo, y a establecer alianzas con el único otro país con el que tiene una raíz cultural común, con Gran Bretaña. Cuando miramos los populismos europeos, vemos que los latinos y protestantes son comunitarios, miran a Chávez o a Correa como fuente de inspiración. En cambio, en Inglaterra, vemos neopopulismos que tienen como fuente de inspiración la idea de que en el origen de su civilización está el individuo libre de los poderes públicos. El populismo de estos países va a vivir varias contradicciones. Al no tener una orden orgánica en su pasado como el chavismo, sino un orden liberal demócrata, no pueden evitar topar con límites. Es inimaginable que un populista como Trump pueda desafiar la independencia del poder judicial, las libertades civiles, los tres poderes en su persona, etc, etc. Además, Trump va a descubrir muy pronto que se está equivocando. La idea de cerrar el país, volverlo autosuficiente, y pensar que de esa manera va a recuperar la grandeza de los Estados Unidos como él dice, es un error garrafal, histórico, y de gran tamaño. Porque parece no entender que la extraordinaria hegemonía que Estados Unidos tuvo en el siglo XX, el siglo americano, no se debe a su potencia militar, tampoco solamente económica, sino a su capacidad de transformar los valores de la tolerancia, las libertades, la sociedad abierta, en valores universales. Estados Unidos puede ser un país muy poderoso, pero si está encerrado en sí mismo pierde la grandeza, no la va a recuperar.