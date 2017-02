Sólo dos líderes mundiales aún no cruzaron llamadas telefónicas con Donald Trump: el Papa Francisco y Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Ambos tienen diferencias de fondo con presidente de los Estados Unidos, y los dos explicitaron sus diferencias con muchísimo tacto diplomático: Xi, durante su presentación en el Foro Económico de Davos; Francisco, a través de un reportaje que concedió a la misma hora de la asunción de Trump. "No me gusta anticiparme a los acontecimientos. Veremos qué hace", dijo Francisco al diario El País de Madrid, cuando se le preguntó sobre la agenda política del flamante mandatario estadounidense.