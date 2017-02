Eso se viene diciendo desde antes de que asumiéramos. Desde hace más de 100 años en la Argentina no hay un gobierno con minoría tan marcada en ambas cámaras y con solamente cinco gobernadores sobre 24. Esta composición de la sustentabilidad política de este gobierno es particular. Esto nos obliga a trabajar mucho en la búsqueda de consensos y en la construcción de gobernabilidad. Creo que hemos sido muy exitosos. No me asusta que podamos seguir en este rumbo en los tres años de gobierno que nos quedan.