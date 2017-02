En el primero de los fundamentos indica que desde que la Dra. Gils Carbó asumiera como titular de la Procuración General de la Nación ha incurrido en un persistente y notorio apartamiento de las normas constitucionales y legales que rigen el funcionamiento de su cargo. Al respecto, sostiene Monner Sans que Gils Carbó "no sólo ha alterado su propio papel institucional, sino que se ha convertido en la 'Procuradora de la hoy ex Presidente' y no de la Nación."