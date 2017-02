Otro dato que complica-según el procesamiento- a Abbona es que el 13 de febrero a las 8.20 cuando se hizo la presentación ante Rafecas, el fiscal Gerardo Pollicita aún no había impulsado la causa, algo que sucedió horas después: es decir que cuando la Procuración entregó el escrito en el que señalaba que no había nada ilegal en lo actuado aún no existía formalmente la causa judicial.