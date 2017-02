"Yo no creo que sea el fin del mundo perder una elección. Yo no creo eso de que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias, se pone en juego la gobernabilidad. Está mal. La elección intermedia es importante porque te da más respaldo para ir más profundo en las cosas que querés hacer. Si ganamos, me voy a sentir más respaldada en esa pelea que estamos dando. Y si no pasa, vamos a tratar de que esas reformas de fondo tengan el consenso de quienes sean votados", analizó en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.