También se esperan definiciones contra otros ex funcionarios: el detenido ex secretario de Obras Públicas José López volverá a ser indagado por presunto enriquecimiento ilícito; el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido tiene varios procesamientos y se espera que este año comience el juicio oral por la tragedia de Once; el ex vicepresidente Amado Boudou irá a juicio por el caso Ciccone y se debe definir su situación por enriquecimiento ilícito; y también Báez en la causa por lavado de dinero. Además, ya está previsto el inicio de varios juicios orales.