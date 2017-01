"La política se trata mucho de correr siempre hacia adelante, de ver cuál es el próximo objetivo. No digo que esté mal, pero yo me propuse como gobernadora no trabajar para ser presidenta. Es bueno para la Provincia y para mí, porque no me pone en ese lugar de candidata, ni me condiciona. Ahí el ego te empieza a jugar mucho", afirmó.