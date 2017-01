Si en la Argentina hubiera ganado Daniel Scioli, este presente sería de pesadilla. No estaríamos preocupados porque el ingreso de los limones a los Estados Unidos podría no producirse ya que, obviamente, no se habría llegado a la instancia que alcanzó el gobierno de Mauricio Macri. En cambio, sin la urgencia de gobernar, la tendríamos a Cristina Elisabet Kirchner dándole lecciones a a los norteamericanos y pidiendo a grito pelado que le otorguen a ella el Premio Nobel de Economía.