"Macri no quiere la historia que nos tocó vivir, porque no le tocó. Él fue secuestrado, pero parece que fue un secuestro bastante especial. De todas formas, está en otra dimensión en este tema anímico y doloroso. Vive en otro ambiente, es un empresario con mucho dinero, mirando más para otro lado que para nosotros. El país, para él, es como una empresa. Nosotros somos molestos porque no producimos, sólo gastamos. Entonces, todo lo que se gasta hay que suprimirlo. Somos parte de una historia que a él no le convence y no le gusta", describió.