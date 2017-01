El diputado radical Mario Barletta, en tanto, informó que hizo llegar sus dudas al gobierno. E hizo hincapié en otras fechas. "Como santafesino, me hizo ruido el 20 de junio que también se hizo movible y no me parece adecuado porque tiene que quedar fijo. Otro es el 1 de mayo, que es internacional y es el día del trabajador, pero nuestro país ha olvidado que en 1853 nos constituimos como Nación y es tan relevante el 1 de mayo como el 9 de julio", evaluó.