También con el patrocinio del estudio de Dalbón, la ex Jefa de Estado buscará destituir al fiscal Marijuán a partir de una presentación que hará ante la Procuración General de la Nación. "Vamos a pedir una sanción por incompetente, porque una escucha de esa naturaleza, en una caso en el que Cristina Kirchner no estaba involucrada, no tiene motivos para ser publicada", evaluó el abogado.