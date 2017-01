En otro orden de cosas, Schamis se detuvo en la situación de Venezuela a la que calificó, sin medias tintas, como una dictadura: "Yo creo que Venezuela no es una democracia de ningún tipo. No es democracia de baja intensidad o disminuida. El régimen se sostiene con coerción. No hay independencia del sistema judicial, hay presos políticos, no se reconocen a las autoridades del Congreso. No es sostenible como democracia. Es una tragedia en cámara lenta", sentenció.