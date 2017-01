Marijuan reveló por qué decidió denunciar a Cristina Kirchner a partir de este diálogo con Parrilli: "Por un informe de inteligencia, no por el audio, al que no tuve acceso y conozco en el día de hoy, se me advierte que en una comunicación que estaba teniendo el ex secretario de Inteligencia con la ex presidenta se hablaba sobre la posibilidad de haber armado causas judiciales. Más allá de la rectificación, entiendo que es una circunstancia que debe ser investigada. Entonces le pedí a (juez Ariel) Lijo que formule la denuncia en el expediente para que un juez traiga testimonios y los remita. Ese segmento va a ser investigado por el juez Casanello".