—Siempre me acuerdo de Semana Santa en Campo de Mayo. Alfonsín estaba con los carapintadas. Eran todos militares armados, extenuados, locos, nerviosos. Yo dije, ¿qué hago? Y decidí no hacer la foto. Yo no sé si la hubiese podido hacer. Es un momento que no me lo olvido, pensé que no salíamos de ahí. Hice lo que el físico y la cabeza me pedían: quedarme quieto. En el helicóptero que salió de Retiro hasta el Campo de Mayo no se habló nunca. Éramos 10 tipos y nadie dijo nada. Bajamos y me dicen: "Tené cuidado, Víctor, porque no sé qué va a pasar". Te imaginás que si un uniformado te dice que tengas cuidado, empezás a pensar. Después arrancaron las negociaciones hasta que llegó Aldo Rico. Para ese momento se sentían los gritos de "¡Avanza la civilidad…!". Todo lleno de fierros y yo ahí en el medio. La cuento a la foto. Es la única foto que cuento. Las demás, de todo lo que nos involucra y se pudo fotografiar, creo que la mayoría las tengo.