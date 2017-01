"En la Ciudad no hubo Cambiemos porque el PRO no quiso, para mí Cambiemos es una coalición con voces distintas y no con voces que se anulan. No querían tener una discusión sobre un montón de cosas y por eso no hubo primarias", analizó Lousteau en relación a los comicios en el 2015, donde cayó en segunda vuelta ante el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta.