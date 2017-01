En el 2015, Mauricio Macri llegó a la presidencia enancado en 12 millones de votos del ballotage que, a grandes rasgos, podrían dividirse en dos grupos: un núcleo duro que acompañó a Cambiemos desde las primarias y otro heterogéneo grupo de votantes que, lenta y progresivamente, se fue sumando al "cambio" a medida que el líder del PRO lograba quebrar el techo que los encuestadores tradicionalmente le atribuían. Este último voto -claramente más inestable, menos fiel- tiene una composición eminentemente de clases medias, aunque también se extendió a los sectores populares: poco antes el ballotage, en el páramo que Othacehé dejó en Merlo, un grupo de humildísimos desocupados le contaban a Infobae su voluntad de "cambiar". Hoy, ese segmento está parece haberse esfumado: votó a Macri porque no quería la continuidad del kirchnerismo, pero siente que hace ya más de un año no le tiran un centro para cabecear, que todas las pelotas van siempre para el mismo lado. Un intendente macrista del conurbano profundo que accedió a su sillón arrastrado por la ola amarilla del cambio contaba, no hace mucho, que están arañando el 30% de intención de voto en su distrito, un número demasiado bajo en comparación con el que en octubre de 2015 lo puso en el cargo y que podría generarle problemas en el Concejo Deliberante en el caso de que se mantenga hasta octubre.