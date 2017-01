Más que nada lo que quedó evidenciado es un método, despiadado tal vez, aunque eficiente. Antes, el Presidente anunció la epistemología: "Ellos son mis ojos, mi inteligencia, son yo", hablando de Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Cuando consideró llegado el momento se aseguró el reemplazante. Inmediatamente después, y cuidando que no hubiera filtraciones a la prensa, un hombre del trípode de la Jefatura de Gabinete se comunicó con que el sería desplazado para transmitir el deseo presidencial (Peña en el caso de Prat-Gay, Quintana en el caso de Melconián). Testeado el humor, se le ofreció una reunión con Macri. Cálido y en una inusualmente larga conversación de tono intimista, el Presidente les dio a los dos la posibilidad de despedirse del modo que quisieran. El ex ministro de Hacienda eligió una conferencia de prensa para hablar de sus logros con el blanqueo, el ex presidente del Banco Nación un acto con los trabajadores. Ambos fueron tratados con respeto y elogiados por sus sucesores. También recibieron la oferta de otros destinos o, incluso, de una candidatura para las elecciones de 2017 si es lo que preferían.