Además, sostuvo que el gremio no tiene "una decisión de apoyar la reforma laboral del Gobierno" y puntualizó: "Nunca le expresamos que esto sería viable". "Hicimos lo posible para acompañar a un gobierno que recién arranca, pero no han acertado en las políticas y la economía no arranca", analizó y aseguró: "Estamos pidiendo que cuiden el trabajo".