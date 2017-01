Además, Stolbizer resaltó el vínculo construido con el líder del Frente Renovador: "Construimos un espacio político que me permite llevar adelante las ideas que tengo". Al respecto, dejó una autocrítica sobre su última campaña para la presidencia: "Me pregunté si no cometí un pecado de soberbia por pensar que mis ideas son las mejores, y después nadie me vota. Entonces es importante que pueda bajar la soberbia y decir que puedo juntarme con otros y enriquecerme".