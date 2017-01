Massa dice estar convencido de que los jóvenes de La Renovadora tienen que traccionar por su partido con identidad propia. Les pidió que no entren en las internas de los dirigentes mayores y, con su oratoria barrial, les lanzó una especie de Manual Básico de la Juventud Massista. "Organicen para vencer y no dependan de lo que yo les diga. Anímense a desafiar la autoridad nuestra. Tienen que llegar a 2019 e imponer sus candidatos. Crezcan para ayudar a la gente, no crezcan hacia la política, eso se hace en las calles y en las redes sociales. No armen sectas, sean plurales, sumen y crezcan. En política no se manda, se convence. Y no sean loritos que repiten lo que yo digo", remató para la risa de varios.