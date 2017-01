– Tranquilidad absoluta. Estamos trabajando con los casi 75 prestadores que tenemos, incluido nuestro competidor. Seguimos internando en sus sanatorios, les seguimos pagando. Nuestro competidor no tiene ninguna factura pendiente con OSDE. Somos una obra social, no compite en la medida que no tenemos que repartir ganancias. Compitamos para dar mejor servicio a la gente. Si OSDE no existe, ¿quién es el ancla del sistema? Atrás de todo esto hay un negocio para quedarse con la salud de la clase media argentina.