El presidente del PJ Bonaerense también hizo énfasis en la situación específica de la economía de la provincia. "Todas las obras están paradas. No sólo no hay obras nuevas, sino que no se continúan las que están paradas desde hace un año. Todos sabemos de la importancia de la obra pública para la reactivación de la economía y esto no parecen entenderlo. Por más que quieran maquillar la realidad, vemos lo que pasa en ciudades como Villa Gesell", destacó.