El último miércoles, por ejemplo, Gerardo Piombo, el presidente comunal de la región tambera Pueblo Marini, ubicado en la cuenca lechera de la provincia, anticipó que en dos meses, el pueblo puede desaparecer: "Si no me ayuda la provincia, tendré que cerrar las puertas. No tengo nada", afirmó. De los 255 habitantes que había allí, solo quedan 140.