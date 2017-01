Tampoco Trump presentó señales alentadoras respecto a México, Colombia y Venezuela. México ya sufre las declaraciones del multimillonario americano, Colombia no sabe si la Casa Blanca seguirá apoyando sus planes contra el narcotráfico y la oposición venezolana empujaba sus pretensiones con el aval de Washington y el Vaticano. Un cambio de rumbo, ordenado por Trump, puede indirectamente beneficiar a los carteles de la droga y a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

Y si hay muchísimas dudas sobre la política que ejecutará Trump para estos países que son clave en la seguridad americana, los interrogantes se multiplican al infinito respecto al Mercosur como bloque y a la Argentina en particular. El magnate especialista en real state no cree en los sistemas multilaterales, y en cuanto a la Argentina, le dijo a un grupo de expertos en América Latina –con peso propio en la región—que el país "está en sus planes". Una frase de cortesía que, en la lógica de Trump, puede significar mucho o nada. Sin embargo, y pese a asumir que el pensamiento sobre política exterior del futuro presidente de los Estados Unidos es un enigma, Mauricio Macri ya prepara un viaje oficial para ratificar su alianza diplomática con la Casa Blanca. Macri no quiere perder presencia en Washington y ratificó esta posición durante su conversación telefónica y protocolar con Trump.