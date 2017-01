De eso se trata el acuerdo que firmamos el martes con la provincia de Neuquén y con empresas y sindicatos petroleros para impulsar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. Como bien saben los neuquinos, hablar de Vaca Muerta es hablar de la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, y es una herramienta de desarrollo para el país y para todos los argentinos. Esta tiene el potencial de generar miles de puestos de trabajo y la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares. Es un tesoro, y por eso lo tenemos que cuidar, no solamente extrayendo recursos de manera responsable y sustentable, sino también consumiendo la energía con prudencia.