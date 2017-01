"Esta fue la solución que adoptaron en Estados Unidos en la década del '30. Yo creo que habría que resolverlo de otra manera. No se trata de que no pagan los jueces (ingresados antes del 1° de enero de este año), sino que tampoco lo hace todo el personal del Poder Judicial (que también haya entrado antes de esa fecha). Ahí hay un problema sindical que hay que hacerse cargo, porque no se le puede sacar el 20 o el 30 por ciento del salario a alguien de un día para el otro", sostuvo el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.