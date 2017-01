"Arreglamos el problema en la avenida Avellaneda, de Flores. En Caballito, sobre la avenida Rivadavia, no hay más manteros. En Cabildo y Juramento no hay manteros. Lo que hicimos en Once es histórico. En dos días, solucionamos un problema de más de diez años". Con esta frase, el jefe de Gobierno porteño cerró el conflicto con los vendedores ilegales, por el cual estuvo cortada durante más de dos días la avenida Pueyrredón, a la altura de la estación del ferrocarril Sarmiento.