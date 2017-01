-Lo primero y muy importante es hacer la aclaración de que el Estado no pone un peso. El Estado va a poner capacitación, apostando a integrar a gente que hoy está marginada de la sociedad, a que tenga la oportunidad de progresar, que nos parece que es un rol del Estado, y recuperar el espacio público. Y darles un predio donde ellos puedan operar de una manera legal. Este dinero es un dinero que pone la CAME porque hacen un análisis racional, que yo lo entiendo y que me parece bastante racional, que es que cuando un comerciante no tiene un mantero enfrente aumenta 40% su facturación. Entonces, de alguna manera, ellos hacen esto primero porque la CAME tiene una vocación de fomentar el comercio legal, minorista y mayorista en todo el país, y como parte de sus actividades tienen la vocación de dar este incentivo económico y esta capacitación para primero incorporar 600 o 700 antiguos manteros ilegales en comerciantes legales y expandir su base de comercio en el país, y por otro lado ayudar en este caso a todos los comerciantes legales de la calle Pueyrredón que hasta ahora tenían que despedir empleados porque no podían competir con un mantero que vendía a 10 metros de distancia el mismo producto sin pagar impuestos. Es la CAME la que toma esta decisión, nosotros agradecemos el gesto que la CAME hace. Nos parece que también este tipo de acciones donde el sector privado también se involucra son importantes y creemos que son el ejemplo de un buen diálogo llevado adelante. No se les va a pagar este dinero durante mucho tiempo: son sólo dos meses mientras se hace el proceso de transformación y después van a tener que vender y vivir genuinamente de su actividad.