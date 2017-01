– Porque no está no está muy fomentada la cultura del ahorro, pero este año que tuviste una pérdida del salario real importante, con una pérdida del poder adquisitivo del 8 por ciento igual a la del consumo, si podés hacer rendir mejor la plata y no tener que bajar la calidad del consumo, es racional e inteligente. Hoy nadie compra sin promociones. Ojo, hay que tener cuidado a las promociones engañosas. Hay gente que se tienta cuando dicen 50 por ciento de rebaja, pero antes subieron el precio. O también hay engaño cuando rebajaron los precios y hay menos productos. Antes los paquetes de pañales venían de 11 y ahora de 9. Te achican el paquete, es inflación oculta. El alfajor premium famoso marplatense era de 55 gramos ahora viene de 50, el pan lactal venía de 480 ahora viene de 430, las galletitas famosas surtidas venían de 500 gramos y ahora de 400. No hay que fijarse en los paquetes, que viene cada vez más chico, sino en el precio por kilo. También hay que mirar la fecha de vencimiento. O agarrar en la góndola lo de atrás de todo, porque adelante ponen lo que vence primero, obviamente.