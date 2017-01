La norma, en caso de aprobarse, le da a Rodríguez Larreta el marco institucional para unificar las elecciones del 2019 en las que el PRO prevé dirimir el control de la Ciudad con Lousteau. El domingo, Infobae reveló que Mauricio Macri se había metido de lleno en las elecciones locales de medio término y le había sugerido al embajador no presentarse este año. En caso de rechazar la sugerencia, el Presidente le informó que no tenía espacio dentro de la interna partidaria. Aunque la candidatura del ex ministro en las legislativas es todavía una incógnita, su figura sí será la principal oposición del macrismo en territorio porteño en el 2019.