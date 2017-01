– ¿Usted lo conoció a Aníbal Fernández?

-No

– ¿Por qué era tan importante su declaración en el juicio?

-Me lo sigo preguntando. Más aún cuando me dijeron que tenía que tener custodia. No sabía quién tenía esa radio, no sé dónde la encontraron, pero justo los llamé cuando los estaban secuestrando y cuando llegaron a Quilmes. "¿Qué le dijiste Albornoz?", me dijo Bidone. "¿Les preguntaste si los tienen? ¿Qué les dijiste?", me repetía el fiscal, pero yo no llegué a hablar con Martín Lanatta. "Doctor, nunca me contestaron", le respondí. Pero primero me pidieron decir otra cosa, en el juicio oral lo aclaré.

– ¿Pero por qué le dijo a la justicia, en un primer momento, que sí había hablado con Martín Lanatta?

-En un primer momento declaré que Lanatta me había pedido que la cortara con los llamados, no sé por qué lo dije; bronca, nervios, porque de ser un simple trabajador pasé a ser una mala persona.